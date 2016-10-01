مؤلم.. ارتفاع عدد القتلى في فاجعة الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل''نكافات" في قناة مائية..وهذه هي التفاصيل

في تطورات الفاجعة الطرقية التي كشفت عن تفاصليها ''شوف تيفي'' ليلة أمس الأحد، لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب تسعة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينة سوق السبت

"شوف تيفي"+" و م ع"

في تطورات الفاجعة الطرقية التي كشفت عن تفاصليها "شوف تيفي" ليلة أمس الأحد، لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب تسعة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينة سوق السبت أولاد النمة والجماعة القروية أولاد ناصر باتجاه دار الشمس بإقليم الفقيه بن صالح.

وأوضح مصدر من السلطة المحلية أن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس الأحد على الطريق الرابطة بين سوق السبت والجماعة القروية أولاد ناصر باتجاه دار الشمس، نجمت عن انقلاب شاحنة كانت في طريق عودتها من دوار أولاد قيشو بعد نهاية حفل عائلي، حيث هوت في قناة سقوية بجانب الطريق المذكور مما تسبب في مصرع سيدتين تنحدران من دوار الرواجح غرقا على الفور، وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل سبعة مصابين في الحادث إلى مستشفى مدينة سوق السبت لتلقي العلاجات الضرورية، وكذا رجل وطفل في الثانية عشرة من العمر إلى المركز الاستشفائي ببني ملال لخطورة حالتهما الصحية، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت ليلة أمس الأحد التفاصيل الأولى لهذه الفاجعة الطرقية، والتي وقعت حينما سقطت شاحنة تحمل مجموعة من العاملات في الأعراس "نكافات" ومجموعة من الشبان في قناة مائية.