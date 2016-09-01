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هذا هو عدد الشركات المتنافسة على إنتاجات دار البريهي
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 13:18 هذا هو عدد الشركات المتنافسة على إنتاجات دار البريهي | صحافة
هذا هو عدد الشركات المتنافسة على إنتاجات دار البريهي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد الأظرفة التي تم فتحها في إطار طلبات العروض لنيل كعكة إنتاج الأعمال الفنية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصل إلى ستين ظرفا من من ستين شركة إنتاج جديدة وقديمة سبق

شوف تيفي: ع.س

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عدد الأظرفة التي تم فتحها في إطار طلبات العروض لنيل كعكة إنتاج الأعمال الفنية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصل إلى ستين ظرفا من من ستين شركة إنتاج جديدة وقديمة سبق لها أن نالت إنتاج بعض الأعمال السابقة.

وأضاف المصدر أن الأظرفة تهم كلا من القناة الأولى وقناة العيون الجهوية والقناة الأمازيغية، حيث سيكون التنافس على أشده من أجل الحصول على دعم إنتاج الأعمال الرمضانية القادمة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شركات تنافس القناة الأولى اظرفة طلبات العروض انتاجات

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