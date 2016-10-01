هذا هو الخبر الصادم الذي هز عين السبع بالبيضاء

"شوف تيفي"
اهتز شارع الشيشاني بعين السبع بالبيضاء، أمس الأحد، على وقع خبر صادم بطلته شابة، أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها الكائن بإقامة المسيرة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات انتحار الفتاة، مضيفا بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.
وأضاف المصدر ذاته بأن الأسباب التي دفعت الفتاة إلى الانتحار ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.
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