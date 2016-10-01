عاجل : بعد اعتذار الحركة الشعبية بن عبد الله يحل بشكل مفاجئ ضيفا على بن كيران

علمت ''شوف تيفي'' أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية حل في هذه اللحظات بمقر حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية حل في هذه اللحظات بمقر حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله مرفوقا بكل من خالد الناصري وعبد الواحد سهيل القياديان بالحزب، حضروا على عجل لمقر حزب العدالة والتنمية دقائق بعد مغادرة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر بمقر حزب المصباح، حيث سيناقش الطرفين إمكانية تأسيس الحكومة المقبلة.

ويرتقب حسب ذات المصادر، أن يناقش الحليفان قرار حزب الحركة الشعبية بتأجيل الحسم في مشاورات الدخول للحكومة، إلى مابعد إنعقاد المجلس الوطني يوم 29 أكتوبر الذي تزامن مع إنعقاد المؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار للتصويت على عزيز أخنوش رئيسا للحزب.