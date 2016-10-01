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بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 12:34 عاجل : الحركة الشعبية تعتذر لبن كيران الدخول في مشاورات لتشكيل الحكومة لهذا السبب | بوليتيك
عاجل : الحركة الشعبية تعتذر لبن كيران الدخول في مشاورات لتشكيل الحكومة لهذا السبب
غادر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزميله سعيد أمسكان في هذه اللحظات مقر حزب العدالة والتنمية بعد لقاء مشترك بينهما حول إنطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

شوف تيفي

غادر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزميله سعيد أمسكان في هذه اللحظات مقر حزب العدالة والتنمية بعد لقاء مشترك بينهما حول إنطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحت مصادر، قريبة من الإجتماع أن امحند العنصر أخبر بن كيران أن حزبه سيحدد موقفه من المشاركة في الحكومة أو الإصطفاف في المعارضة بعد المؤتمر الذي سيعقده الحزب أواخر الشهر الجاري.

وأضافت ذات المصادر، أن جواب امحند العنصر نزل كقطعة ثلج باردة على رئيس الحكومة وزميله سعد الدين العثماني، حيث برر امحند العنصر جوابه بأن الموقف الرسمي للحزب سيتأجل إلى مابعد 29 أكتوبر من الشهر الجاري.

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الحركة التأجيل العنصر الحكومة بن كيران المشاورات شوف تيفي

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