مشعوذ مغربي نصب على إماراتي وخذا ليه 51 مليون سنتيم .. وها كيفاش دار ليه

تعرض خليجي يحمل الجنسية الإماراتية، أخيرا، لعملية نصب، على يد شخص يدعي علاج المرضى من المس واستخراج الكنوز بمنطقة بادوز بإقليم بني ملال.

"شوف تيفي"

تعرض خليجي يحمل الجنسية الإماراتية، أخيرا، لعملية نصب، على يد شخص يدعي علاج المرضى من المس واستخراج الكنوز بمنطقة بادوز بإقليم بني ملال.

وحسب مصادر محلية فإن المشعوذ، أكد للإماراتي بأنه قادر على علاج شقيقته المريضة من المس، وهو ما جعل الأخير يتكلف بمصاريف نقله وإقامته بالإمارات، إلا أن الأمور تطورت أكثر بعد أن أوهمه المشعوذ بأنه يستطيع استخراج كنز سيجني من ورائه أموالا طائلة، لكن شريطة حصوله على مبلغ 51 مليون سنتيم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المشعوذ النصاب وفور تحصله على المبلغ المالي المذكور، اختفى عن لأنظار وقطع الاتصال بالإماراتي الذي وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمنطقة فرياطة ببني ملال، معززة بأوراق تثبت بأنه قام بتحويل المبلغ المالي للمشعوذ، ليتم اعتقال المعني بالأمر من طرف رجال الدرك، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معه.