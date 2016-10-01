صادم وبالفيديو.. العثور على ملابس عروس ملطخة بالدماء وبها طقوس سحر وشعوذة ورأس ديك بالناظور

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم، يظهر العثور على ملابس عروس تم رميها بالقرب من كورنيش بحيرة مارتشيكا بمدينة الناظور بعد أن مارس أصحابها أعمال شعوذة عليها.
ويظهر هذا الفيديو الصادم ملابس عروس ملطخة بالدماء وبها طلاسم سحر وشعوذة، بالإضافة إلى وجود رأس ديك مرمي بالقرب من هذه الملابس.
وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل المغاربة بشكل كبير حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم وغضبهم الشديد من هذه الممارسات التي ما تزال متفشية في المجتمع المغربي.
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