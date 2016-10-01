خطير.. مارس الجنس مع زجاجة فارغة و بعدها تَم بَتْرُ عضوه التناسلي

في واقعة غريبة و مثيرة، تعرض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 50 سنة،لبتر عضوه الذكري بعدما علق داخل زجاجة فارغة مارس الجنس معها لمدة 4 أيام.

شوف تيفي:وكالات

في واقعة غريبة و مثيرة، تعرض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 50 سنة،لبتر عضوه الذكري بعدما علق داخل زجاجة فارغة مارس الجنس معها لمدة 4 أيام.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، استنادا لتصريحات الطبيب الذي أجرى العملية إن هذه الحالة نادرة لكنها ليست الأولى، مفسرا الواقعة بأن المريض كان يحاول إرضاء نفسه جنسياً بشكل ذاتى، فقرر ممارسة الجنس مع زجاجة ذات رقبة ضيقة ومع إصراره على تلك الممارسة انتفخت الأوعية الدموية واحتبس عضوه بداخل الزجاجة وتورم حتى أصبح أسود اللون نتيجة تجلط الدماء وبعد معاناته وآلامه الشديدة، يضيف الطبيب، حضر المسن إلى المستشفى لنزع الزجاجة ولكننا وجدنا عضوه غير صالح تماماً مما اضطررنا لبتره.