عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع للكيماويات بألمانيا..وهذا هو عدد المصابين

اندلع حريق مهول، اليوم الاثنين، بمصنع في بلدة امبرتهايم، غرب ألمانيا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول، اليوم الاثنين، بمصنع في بلدة امبرتهايم، غرب ألمانيا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وحسب وسائل إعلام ألمانية فإن المبنى المحترق ينتمي إلى أكبر منتج للكيماويات في العالم، ويتعلق الأمر بمصنع BASF الألماني.

وأضافت المصادر ذاتها بأن شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت مجموعة من الفيديوهات التي تظهر تصاعد الدخان من المصنع المذكور.