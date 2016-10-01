عاجل وبالفيديو: بن كيران يستقبل العنصر و أمسكان لمناقشة التحالف الحكومي

شوف تيفي
حل قبل قليل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،امحند العنصر بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، لبداية مناقشة التحالفات الحكومية.
وكان في إستقبال امحند العنصر وسعيد أمسكان لحظة وصولهم لمقر العدالة والتنمية، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح سعد الدين العثماني.
وحسب موفد "شوف تيفي" من المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، سيحضر الإجتماع كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وسعد الدين العثماني، فيما الوفد المفاوض عن حزب الحركة الشعبية فيتكون من الأمين العام امحند العنصر وزميله القيادي في حزب السنبلة سعيد أمسكان.
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