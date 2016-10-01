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بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 11:22 مثير.. مصر تنفي بشكل قاطع استقبالها لوفد من البوليسايو بشرم الشيخ | بوليتيك
مثير.. مصر تنفي بشكل قاطع استقبالها لوفد من البوليسايو بشرم الشيخ
بعد الضجة الإعلامية حول استقبال مصر لوفد من البوليساريو أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، والمتحدث بإسم احتفالية ''150 عام برلمان''، أن البرلمان لم يقم بتوجيه أي دعوات

شوف تيفي:وكالات

بعد الضجة الإعلامية حول استقبال مصر لوفد من البوليساريو أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، والمتحدث بإسم احتفالية "150 عام برلمان"، أن البرلمان لم يقم بتوجيه أي دعوات رسمية لوفد جبهة البوليساريو للمشاركة في الاحتفال بمرور 150 عام على تأسيس البرلمان.

وقال هيكل فى تصريحات خاصة لـ موقع "اليوم السابع"، أن وفد البوليساريو حضر اجتماعات البرلمان الإفريقى التى تعقد حالياً فى شرم الشيخ، وأن البرلمان المصرى ليس له علاقة بتوجيه الدعوات للمشاركة في اجتماعات البرلمان الإفريقى وفعالياته، وأن مصر ما هي إلا دولة مضيفة، ومن يتولى توجيه الدعوات للحضور هو البرلمان الأفريقي نفسه.

و في سابقة من نوعها كانت مصر قد استقبلت وفدا عن البوليساريو في أشغال المؤتمر البرلماني العربي-الإفريقي بشرم الشيخ بعد أشهر من امتناعها عن مساندة الخطوة المغربية للعودة إلى الاتحاد الافريقي

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