عاجل: بنكيران وشباط سيجتمعان مساء يومه الاثنين..

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران سيجتمع اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري بين الساعة السابعة والثامنة مساء مع لجنة مصغرة من حزب الاستقلال بقيادة الأمين العام

شوفي تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران سيجتمع اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري بين الساعة السابعة والثامنة مساء مع لجنة مصغرة من حزب الاستقلال بقيادة الأمين العام حميد شباط والقياديان حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي.

وحسب المصدر ذاته، إن الهدف من هذا الاجتماع هو التباحث حول مستقبل البلاد، والبحث عن السبل الممكنة لانضمام حزب الاستقلال إلى التحالف الحكومي، رغم أن قيادة الحزب لم تحسم بعد في الموضوع.

وفي اتصال بحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، أكد على أن ما يهم حزبه هو استقرار البلاد ومصلحة الوطن، والدفع بالمسلسل الديمقراطي إلى الأمام وتقوية المؤسسات بما يعود بالخير العميم على الوطن والمواطنين.

وكشف مصدر آخر من حزب الاستقلال على أن إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية ممكنة جدا، بالنظر إلى التقارب بينهما في كثير من النقط الجوهرية، ضمنها تقارب المرجعيات.