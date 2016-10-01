عاجل :إجتماع المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي لمناقشة التحالف مع حزب الميزان

كشف قيادي اتحادي، ''لشوف تيفي'' أن اجتماعا عاجلا يعقد في هذه الأثناء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى جانب حضور قيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي.

شوف تيفي



كشف قيادي اتحادي، "لشوف تيفي" أن اجتماعا عاجلا يعقد في هذه الأثناء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى جانب حضور قيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي.

وأوضح ذات المصدر، أن جدول الأعمال يتضمن نقطتين رئيسيتين هما إمكانية التحالف والإصطفاف إلى جانب حزب الإستقلال لتوحيد مواقفهما السياسية، فيما النقطة الثانية، الإستعداد لعقد إجتماع موسع مع وكلاء اللوائح باسم الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، لوضع تقييم لمشاركة الحزب ومناقشة النتائج الهزيلة التي حصل عليها في إستحقاقات 7 أكتوبر الأخيرة.

وقال ذات المصدر، أن التوجه العام لأغلب القيادات الإتحادية هو تكوين تحالف مع حزب الإستقلال والإصطفاف إلى جانبه سواء في المعارضة أو الأغلبية الحكومية، مصرحا "فين ما مشا حزب الإستقلال احنا معاه".

وأوضح ذات المصدر الذي طالب عدم الكشف عن هويته أن حزب الإتحاد الإشتراكي يؤمن بقدرات الحزبين التاريخيين بالمغرب وإمكانية توحيد مواقفهما، حيث يطمح الحزبين إلى تشكيل فريق نيابي قوي وموحد، سواء في المعارضة أو داخل الحكومة، يضيف ذات المصدر، رغم أن الاتجاه العام السائد داخل حزب الميزان هو المشاركة في الحكومة المقبلة...