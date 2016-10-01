ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة.. شخص يقتل طليقته بـ 25 طعنة في الشارع العام

رصدت كاميرات مراقبة في أحد شوارع مدينة اسطنبول بتركيا لحظة مأساوية تظهر جريمة قتل دامية، بطلها شخص وجه لطليقته 25 طعنة بواسطة سكين، بعد أن ترصّدها أثناء سيرها في الشّارع.

"شوف تيفي"

رصدت كاميرات مراقبة في أحد شوارع مدينة اسطنبول بتركيا لحظة مأساوية تظهر جريمة قتل دامية، بطلها شخص وجه لطليقته 25 طعنة بواسطة سكين، بعد أن ترصّدها أثناء سيرها في الشّارع.

وحسب وسائل إعلام تركية، فإن الضحية "سيجدام كوك" البالغة من العمر35 عاما وهي أم لطفلين، حتفها على يدي زوجها السابق مصطفى كارا، الذي طلقها قبل 10 سنوات، وقد كانت الضحية في طريقها إلى أحد مكاتب البريد، لإرسال متعلّقات إلى طفليها اللذين كانا برفقة والدهما وهو زوجها الثاني، عندما ترصدها طليقها السابق، وأستل سكينا وشرع في طعنها بجنون.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أحد المارة سارع بنقل الضحية إلى مستشفى قريب، ولكن الأطباء لم ينجحوا في إسعافها وتوفيت هناك، موضحة بأن الجريمة وقعت في حي بنديك في اسطنبول، حيث سارع القاتل بمحاولة الهرب وسط ذهول المارة الذين طاردوه، وحاصروه داخل متجر، إلى أن جاءت الشرطة وألقت القبض عليه.