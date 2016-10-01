أمريكا تمنع كالاكسي نوت 7 ولي حصلوه عندو مشا فيها

كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارا بمنع الهاتف المثير للجدل كالاكسي نوت 7 على متن الطائرات، بعد صدور تقارير تفيد بانفجار هذا الهاتف لوحده.

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كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارا بمنع الهاتف المثير للجدل كالاكسي نوت 7 على متن الطائرات، بعد صدور تقارير تفيد بانفجار هذا الهاتف لوحده.

واعتبرت السلطات الأمريكية أن حمل هذا الهاتف يعتبر جناية ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي، حيث صرح وزير النقل الأمريكي "نعترف بأن حظر هذه الهواتف على الطائرات سيزعج بعض الركاب، لكن سلامة كل ركاب الطائرة يجب أن يكون لها الأولوية".

جدير بالذكر أن ثمة مجموعة من الاختلالات شابت تصنيع هذا الهاتف المحمول، حيث تبين أنه ينفجر لوحده فجأة، مما جعل شركة "سامسونغ" تجمعه من الأسواق مما تسبب لها في خسائر مادية كبيرة.