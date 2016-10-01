الاتحاد الاشتراكي يريد أن يضع يده في يد حزب الاستقلال قبيل تشكيل التحالف الحكومي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ستجتمع اليوم الاثنين ابتداءً من الخامسة مساء مع قيادة حزب الاستقلال، من أجل مناقشة مستجدات الساحة السياسية في البلاد ومستقبل الحزبين

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ستجتمع اليوم الاثنين ابتداءً من الخامسة مساء مع قيادة حزب الاستقلال، من أجل مناقشة مستجدات الساحة السياسية في البلاد ومستقبل الحزبين ونوعية التنسيق الممكن بينهما، قبيل تشكيل التحالف الحكومي.

وتبعا للمصادر ذاتها، إن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سينظمون ابتداء من الثالثة بعد الزوال اجتماعا داخليا، من أجل التباحث ومناقشة فكرة التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي، والأفاق التي يمكن أن تنتج عنه على المدى القصير والمتوسط.

في ذات السياق، قال مصدر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي لــ"شوف تيفي" إن قيادة الاتحاد، عازمة على الاصطفاف إلى جانب حزب الاستقلال، معبرا عن ذلك بالقول "فينما ما مشا حزب الاستقلال نمشيو معاه"، قبل أن يضيف أن مصلحة البلاد تقتضي هذا النوع من التنسيق لتقوية أحزاب الصف الديمقراطي، خاصة تلك التي لعبت أدورا طلائعية من داخل "الكتلة الديمقراطية".