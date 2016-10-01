خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

اهتز حي لالة مريم بالبيضاء، فجر أمس الأحد، على وقع جريمة قتل، بعد أن وجه المتهم طعنات لنديمه، الذي حاول الاعتداء جنسيا على خليلته خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"

اهتز حي لالة مريم بالبيضاء، فجر أمس الأحد، على وقع جريمة قتل، بعد أن وجه المتهم طعنات لنديمه، الذي حاول الاعتداء جنسيا على خليلته خلال جلسة خمرية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن عناصر الدائرة الأمنية 26 بمبروكة، تمكنت من إيقاف المتهم بعد حملة أمنية متواصلة، ونقلته إلى مستعجلات سيد عثمان، بعد أن تبين أنه مصاب بطعنة خطيرة في الرأس وجهها له الضحية أثناء النزاع، قبل أن تحيله على مقر الدائرة للاستماع إليه.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما كان الضحية من مواليد 1986 والمتهم البالغ 25 عاما رفقة ثلاثة فتيات، يحتسون الخمر بغرفة في سطح منزل يكتريانه بحي مولاي رشيد على الساعة الرابعة صباحا، وبعد أن لعبت الخمرة برأس الضحية، أعجب بخليلة المتهم، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وهو ما أغضب نديمه، الذي صد الضحية ومنعه من ذلك بالقوة قبل أن يطلب من خليلته وزميلتيها مغادرة المنزل، ليفاجأ بالضحية يستل سكينا ويوجه له طعنة خطيرة في الرأس.

وأوضحت المصادر أن المتهم، تمكن من مغادرة المنزل رفقة الفتيات إلى حي لالة مريم وأحضر سكينا، قبل أن يتوجه إلى منزل الضحية بالحي نفسه، ليصادف شقيقه، فاشتكاه إلا أنه تفاجأ بالضحية ينزل من درج المنزل حاملا سلاحا أبيض، وشرع في مطاردته بشارع إدريس الحارثي، قبل أن يدخل الطرفان في عراك، وجه فيه المتهم طعنتين إلى القلب وبطن الضحية، ففارق الحياة في الحين ليفر إلى وجهة مجهولة.

وأشعرت عناصر الدائرة الأمنية 26 بمبروكة بالجريمة، لتنتقل إلى عين المكان ، إذ عاينت جثة الضحية ونقلتها إلى مستودع الأموات في حين شنت حملة واسعة بأحياء لالة مريم، إلى أن عثرت على المتهم بأحد الأزقة وهو ينزف دما بسبب طعنة في الرأس.

وكشفت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية تواصل بحثها عن الفتيات الثلاثة من أجل الاستماع إلى إفادتهن حول الجريمة ومتابعتهن بالسكر العلني، مبرزة أنها تمكنت من تحديد هوية إحداهن وأصدرت مذكرة بحث في حقها.