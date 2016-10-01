 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين | دولي

عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين

بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا | بووز

بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟ | ثقافة و فنون

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟

مجلس وطني بالدار البيضاء لتصعيد الاحتجاجات ضد خطة إصلاح التقاعد | بوليتيك

مجلس وطني بالدار البيضاء لتصعيد الاحتجاجات ضد خطة إصلاح التقاعد

بالفيديو.. خطير، الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية | بوليتيك

بالفيديو.. خطير، الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية

انفراد.. هذا هو السبب في وقوع الجريمة المروعة بالزمامرة | حوادث و حقوق

انفراد.. هذا هو السبب في وقوع الجريمة المروعة بالزمامرة

بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 09:30 خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز حي لالة مريم بالبيضاء، فجر أمس الأحد، على وقع جريمة قتل، بعد أن وجه المتهم طعنات لنديمه، الذي حاول الاعتداء جنسيا على خليلته خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"

 اهتز حي لالة مريم بالبيضاء، فجر أمس الأحد، على وقع جريمة قتل، بعد أن وجه المتهم طعنات لنديمه، الذي حاول الاعتداء جنسيا على خليلته خلال جلسة خمرية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن عناصر الدائرة الأمنية 26 بمبروكة، تمكنت من إيقاف المتهم بعد حملة أمنية متواصلة، ونقلته إلى مستعجلات سيد عثمان، بعد أن تبين أنه مصاب بطعنة خطيرة في الرأس وجهها له الضحية أثناء النزاع، قبل أن تحيله على مقر الدائرة للاستماع إليه.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما كان الضحية من مواليد 1986 والمتهم البالغ 25 عاما رفقة ثلاثة فتيات، يحتسون الخمر بغرفة في سطح منزل يكتريانه بحي مولاي رشيد على الساعة الرابعة صباحا، وبعد أن لعبت الخمرة برأس الضحية، أعجب بخليلة المتهم، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وهو ما أغضب نديمه، الذي صد الضحية ومنعه من ذلك بالقوة قبل أن يطلب من خليلته وزميلتيها مغادرة المنزل، ليفاجأ بالضحية يستل سكينا ويوجه له طعنة خطيرة في الرأس.

وأوضحت المصادر أن المتهم، تمكن من مغادرة المنزل رفقة الفتيات إلى حي لالة مريم وأحضر سكينا، قبل أن يتوجه إلى منزل الضحية بالحي نفسه، ليصادف شقيقه، فاشتكاه إلا أنه تفاجأ بالضحية ينزل من درج المنزل حاملا سلاحا أبيض، وشرع في مطاردته بشارع إدريس الحارثي، قبل أن يدخل الطرفان في عراك، وجه فيه المتهم طعنتين إلى القلب وبطن الضحية، ففارق الحياة في الحين ليفر إلى وجهة مجهولة.

وأشعرت عناصر الدائرة الأمنية 26 بمبروكة بالجريمة، لتنتقل إلى عين المكان ، إذ عاينت جثة الضحية ونقلتها إلى مستودع الأموات في حين شنت حملة واسعة بأحياء لالة مريم، إلى أن عثرت على المتهم بأحد الأزقة وهو ينزف دما بسبب طعنة في الرأس.

وكشفت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية تواصل بحثها عن الفتيات الثلاثة من أجل الاستماع إلى إفادتهن حول الجريمة ومتابعتهن بالسكر العلني، مبرزة أنها تمكنت من تحديد هوية إحداهن وأصدرت مذكرة بحث في حقها.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي لالة مريم مبروكة الدائرة الأمنية الخليلة الطعن السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد.. هذا هو السبب في وقوع الجريمة المروعة بالزمامرة | حوادث و حقوق

انفراد.. هذا هو السبب في وقوع الجريمة المروعة بالزمامرة

بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سار لمرضى الكبد.. دواء يختصر مدة الشفاء في 3 أشهر و بثمن أرخص | روبورتاج
منذ 8 دقائق

بالفيديو.. سار لمرضى الكبد.. دواء يختصر مدة الشفاء في 3 أشهر و بثمن أرخص

شاهد كيف أدت الجالية المغربية بدبي النشيد الوطني خارج ستاد راشد ! | قنوات أخرى

شاهد كيف أدت الجالية المغربية بدبي ''النشيد الوطني'' خارج ستاد راشد !

قنص الخنزير البري بمنطقة عين عودة | قنوات أخرى

قنص الخنزير البري بمنطقة عين عودة

الصين تطلق أطول رحلاتها الفضائية المأهولة | قنوات أخرى

الصين تطلق أطول رحلاتها الفضائية المأهولة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

خطير وبالفيديو.. جريمة قتل مروعة من أجل فتاة تهز البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين | دولي

عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين

بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا | بووز

بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟ | ثقافة و فنون

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟

﻿ ﻿
اليوم 09:18 GMT

عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.