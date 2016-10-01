عاجل.. مرة أخرى ..زلزال قوي ضرب الصين

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6,4 درجات ضرب اليوم الاثنين إقليم تشينغهاي الصيني في شمال غرب البلاد المنطقة التي تشهد هزات أرضية باستمرار.

"شوف تيفي"

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6,4 درجات ضرب اليوم الاثنين إقليم تشينغهاي الصيني في شمال غرب البلاد المنطقة التي تشهد هزات أرضية باستمرار.

وقال المعهد إن مركز الهزة حدد في منطقة "يوشو" التيبتية التي تتمتع بحكم ذاتي وعلى عمق 32 كيلومترا.

وجدير بالذكر أن زلزالا ضرب المنطقة في سنة 2010 وادي إلى سقوط حوالي ثلاثة آلاف قتيل.