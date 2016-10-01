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بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 09:11 بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا | بووز
بالفيديو.. قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا
قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا

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قتلى وعشرات الجرحى بسبب انهيار جسر في اندونيسيا

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