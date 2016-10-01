هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟

انتشر أخيرا خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي يروج أنه لن يكون هناك جزء جديد من برنامج المواهب اللبناني، ستار أكاديمي، بسبب الحالة المادية التي تمر منها بعض المحطات التلفزيونية العربية ومن بينها





"شوف تيفي": زينب نمروك





انتشر أخيرا خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي يروج أنه لن يكون هناك جزء جديد من برنامج المواهب اللبناني، ستار أكاديمي، بسبب الحالة المادية التي تمر منها بعض المحطات التلفزيونية العربية ومن بينها محطة "سي بي سي"، المصرية والتي بثت نسختين على التوالي من البرنامج.



وحسب أحد المواقع المهتمة ، قد أكدت رئيسة الأكاديمية كلوديا مرشيليان، أن الموسم الثاني عشر من البرنامج سيكون وستبقى حتما رئيسته، لكن التوقيت لازال مجهولا، وقالت أنهم كفريق عمل لا يعرفون أي شيء عن هذه النسخة، كما تبقى ملامح الانتاج مجهولة ولن تتضح قبل رأس السنة.





