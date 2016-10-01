مجلس وطني بالدار البيضاء لتصعيد الاحتجاجات ضد خطة إصلاح التقاعد

تعقد اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مجلسها الوطني في هذه اللحظات بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي، لتنظيم مسيرات الأقطاب بثلاث مدن يوم الأحد المقبل 23 أكتوبر.

شوف تيفي



تعقد اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مجلسها الوطني في هذه اللحظات بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي، لتنظيم مسيرات الأقطاب بثلاث مدن يوم الأحد المقبل 23 أكتوبر.

وكشفت مصادر من داخل الإجتماع أن اللجنة الوطنية المنعقدة في هذه اللحظات، ستناقش أشكالا إحتجاجية جديدة للرد على الخطة الحكومية لإصلاح صندوق التقاعد، تقييم الأشكال المزمع عقدها في الأيام المقبلة لعرضها على اللجان المحلية بالمدن.

وعبر الحاضرون عن دعمهم ل 10 آلاف إطار الذين نظموا مسيرة إحتجاجية صبيحة اليوم بساحة مارشال بالدار البيضاء، متوعدين بإضرابات وإحتجاجات سابقة في الوظيفة العمومية من بينها الإضراب العام.

وندد أعضاء اللجنة المجتمعون في هذه اللحظات بالمنع والتعنيف الذي تعرضوا إليه في مسيرة الرباط الأخيرة.