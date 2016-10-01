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بالفيديو.. خطير، الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 02:28 بالفيديو.. خطير، الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية | بوليتيك
بالفيديو.. خطير، الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية
كشف الإعلامي الشهير معتز مطر من خلال برنامجه ''التولك شو'' الذي تبثه قناة الشرق أن مصر استضافت وفدا للبوليساريو بسبب غيظها من تصدر الإسلاميين للانتخابات التشريعية الأخيرة وفكرت في استدعاء هذا الوفد

شوف تيفي: ع.س

كشف الإعلامي الشهير معتز مطر من خلال برنامجه "التولك شو" الذي تبثه قناة الشرق أن مصر استضافت وفدا للبوليساريو بسبب غيظها من تصدر الإسلاميين للانتخابات التشريعية الأخيرة وفكرت في استدعاء هذا الوفد من أجل استفزاز المغرب، توجه مصر السياسي هو محاربة الإسلام السياسي في أي منطقة خصوصا في هذا التوقيت.

وكشف أن الخلاف مع المغرب بدأ من خلال التقرير التلفزيوني الذي بثته القناة الأولى وقالت فيه أنها لا تعترف بالسيسي وأنه مجرد منقلب وليس برئيس، وبعد أن تابث مصر وتخلت عن اعترافها بالبوليساريو، تم الاعتراف بعد ذلك بالسيسي كرئيس لمصر.

وأشار معتز مطر أن الملك محمد السادس له رؤية بعيدة جعلته يرسي بالمغرب لبر الأمان بعد الثورات التي قامت في مجموعة من الدول العربية، وتم إشراك حزب سياسي إسلامي في الحياة السياسية وهو الشيء الذي لم تتقبله مصر خصوصا بعد تصدر العدالة والتنمية للانتخابات الأخيرة.

وشرح معتز علاقة مصر بالسعودية وقال أن الرئيس المصري ضليع في الابتزاز، وهذا ما يمارسه مع السعودية حيث أنه يبحث عن المال والأرز من السعودية عن طريق الابتزاز.

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بالفيديو.. خطير الإعلامي معتز مطر يكشف سبب استقبال مصر لوفد الجمهورية الوهمية

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