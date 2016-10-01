انفراد.. هذا هو السبب في وقوع الجريمة المروعة بالزمامرة

علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الذي دفع الشاب يوسف إلى قتل حبيبته بمنطقة الزمامرة ضواحي الجديدة، تعود إلى الغيرة والشك بأنها تخونه مع شخص آخر.





"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن السبب الذي دفع الشاب يوسف إلى قتل حبيبته بمنطقة الزمامرة ضواحي الجديدة، تعود إلى الغيرة والشك بأنها تخونه مع شخص آخر.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني خامره شك يقين في في ربط عشيقته التي كان يستعد للزواج بها علاقة مع شخص آخر، ليقرر ليلة أمس الأحد استدراجها إلى ساحة الانبعاث، حيث وجه لها أربعة طعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة السلاح الأبيض الذي كان بحوزته عقب دخوله في مشادات كلامية معها.



وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني، كان يعشف حبيبته بشكل جنوني ، حيث تكفل منذ مدة بمصاريفها ومصاريف والدتها الفقيرة، إذ قام باكتراء غرفة لهما لكي يعيشا بها.



وأوضح ذات المصدر بأن يوسف هدد والدة ضحيتها قبل أسبوع بأنه سينفذ جريمته في ابنتها إذا لم تتراجع عن خيانته، وهو ما جعله اليوم ينفذ هذا التهديد بعد أن تأكد من وجود علاقة لتنفيذ جريمته.





