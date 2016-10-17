بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة، الشاب الذي أقدم ليلة الأحد، على قتل حبيبته بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة، بعد أن وجه لها مجموعة من الطعنات القاتلة، قبل أن يقدم على محاولة للانتحار.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة، الشاب الذي أقدم ليلة الأحد، على قتل حبيبته بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة، بعد أن وجه لها مجموعة من الطعنات القاتلة، قبل أن يقدم على محاولة للانتحار.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب يدعى يوسف ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتوفر على محل للبقالة، تمكن من فتحه بعد أن عمل مدة طويلة في مهنة تعرف بـ "التور".

تجدر الإشارة إلى أن يوسف يرقد حاليا في المستشفى الإقليمي للجديدة ما بين الحياة والموت، عقب تناوله حبوب سامة مباشرة بعد ارتكابه لجريمته الشنعاء في حق حبيبته.