بالصور..هذا هو قاتل حبيبته بالزمامرة.. تفاصيل مثيرة

"شوف تيفي"
حصلت "شوف تيفي" على صورة، الشاب الذي أقدم ليلة الأحد، على قتل حبيبته بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة، بعد أن وجه لها مجموعة من الطعنات القاتلة، قبل أن يقدم على محاولة للانتحار.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب يدعى يوسف ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتوفر على محل للبقالة، تمكن من فتحه بعد أن عمل مدة طويلة في مهنة تعرف بـ "التور".
تجدر الإشارة إلى أن يوسف يرقد حاليا في المستشفى الإقليمي للجديدة ما بين الحياة والموت، عقب تناوله حبوب سامة مباشرة بعد ارتكابه لجريمته الشنعاء في حق حبيبته.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.