مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

حصلت ''شوف تيفي'' على صور الفتاة التي قتلت ليلة اليوم الأحد على يد شاب بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة، بعد أن قام بتوجيه مجموعة من الطعنات القاتلة لها على مستوى البطن والصدر.

"شوف تيفي"



حصلت "شوف تيفي" على صور الفتاة التي قتلت ليلة اليوم الأحد على يد شاب بمنطقة الزمامرة بدكالة ضواحي الجديدة، بعد أن قام بتوجيه مجموعة من الطعنات القاتلة لها على مستوى البطن والصدر.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف تفاصيل هذه الجريمة، التي كان بطلها شاب في عقده الثاني، قام بقتل الفتاة البالغة 19 عاما، تدرس بالقسم الثاني بكالوريا والتي تجمعه بها علاقة، بعد أن دخلا في جدال حاد بساحة تسمى الانبعاث بالزمامرة، لتتطور الأمور بينهما بعد أن قام الشاب بتوجيه العديد من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض لضحيته التي سقطت على الأرض جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني، وفور ارتكابه الجريمة حاول الانتحار من خلال شرب حبوب كانت بحوزته، ليتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي للجديدة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت، بينما نم نقل جثة الضحية الغارقة في الدماء إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمنطقة الزمامرة.



