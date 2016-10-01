خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

من المنتظر أن يستقبل رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران يوم غذ الاثنين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر بمقر حزب المصباح بالرباط.

شوف تيفي: ع.س



من المنتظر أن يستقبل رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران يوم غذ الاثنين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر بمقر حزب المصباح بالرباط.

وكشف مصدر حزبي أن بنكيران سيبدأ مشاوراته الرسمية ابتداء من بداية الأسبوع، حيث سيبدأ مشاوراته مع حزب السنبلة على أن يستقبل حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بعد ذلك وربما عشية نفس اليوم .

جدير بالذكر أنه بدأ العد العكسي لتشكيل الحكومة القادمة، حيث يجب أن تكون قد شكلت رسميا قبل مؤتمر "كوب 22" الذي سينظم شهر نونبر القادم بمدينة مراكش.