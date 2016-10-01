عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

شهدت الطريق الرابطة بين سوق السبت ودار الشمس بالفقيه بنصالح، ليلة اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، بعد أن سقطت شاحنة كان على متنها عاملات في الأعراس ''نكافات'' ومجموعة من الشبان في قناة مائية.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين سوق السبت ودار الشمس بالفقيه بنصالح، ليلة اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، بعد أن سقطت شاحنة كان على متنها عاملات في الأعراس "نكافات" ومجموعة من الشبان في قناة مائية.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث أسفر عن مقتل سيدة على الفور لقيت مصرعها غرقا في القناة المائية، وأصيب 9 بجروح خطيرة، تم على إثرها نقلهم إلى سوق السبت لتلقي العلاجات الضرورية، بينهم حالتان خطيرتان تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأبحاث جارية من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي للعثور على سيدة، من المرجح أنها غرقت في القناة المائية.