يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

تحولت الفرحة بحفل زفاف بمدينة وجدة، في الصباح الباكر من يومه الأحد، إلى مأساة حقيقية، عقب اصطدام سيارتين إحداهما من أهالي العرس بطريقة خطيرة.

"شوف تيفي"



تحولت الفرحة بحفل زفاف بمدينة وجدة، في الصباح الباكر من يومه الأحد، إلى مأساة حقيقية، عقب اصطدام سيارتين إحداهما من أهالي العرس بطريقة خطيرة.



وحسب مصادر محلية فإن موكب الزفاف كان متجها إلى منزل العروس وفجأة ظهرت سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنوينة يسوقها شخص يقال أنه كان في حالة سكر، واصطدمت بسيارة أهالي العرس بقوة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الحادث تسبب في إصابة شخصين بجروح وكسور تم على إثرها نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاجات الضرورية.