 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش | بوليتيك

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن | بووز

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن

مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس بالوحدة الترابية | بوليتيك

مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس

مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال | منوعات

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟ | بووز

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس بالوحدة الترابية
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 23:05 مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس بالوحدة الترابية | بوليتيك
مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس بالوحدة الترابية
أفشلت القوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية، الأسبوع الماضي، مخططا انفصاليا وجزائريا جديدا للتغلغل في الأراضي المغربية عبر منطقة الكركرات، ومحاولة فرض وجود عسكري بالمنطقة عبر نقل عدد من

"شوف تيفي"

أفشلت القوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية، الأسبوع الماضي، مخططا انفصاليا وجزائريا جديدا للتغلغل في الأراضي المغربية عبر منطقة الكركرات، ومحاولة فرض وجود عسكري بالمنطقة عبر نقل عدد من الآليات والمعدات العسكرية ومجموعات صغيرة من الضباط والمسلحين والإدارات المتنقلة إليها.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن الفيلق السادس للقوات المسلحة الملكية أنجزت عملية وصفت بالنوعية، حين نجحت عناصره في شل حركة مجموعة من الانفصاليين داخل الأراضي المغربية بمنطقة الكركرات، ومعهم بعض الناقلات العسكرية وأسلحة خفيفة وحاملات عتاد وسيارات من نوع "جيب".

وأكدت مصادر لـ "الصباح" أن عناصر متدربة من الفيلق السادس رصدت تحركات مشبوهة قرب الأراضي المغربية، فانتظرت وصول أوامر رسمية بالتحرك، إذ التفت على عدد من الجنود ينتمون إلى جبهة البوليساريو ومعهم ستة ضباط جزائريين أحدهم سام، فأسرتهم كما حجزت مجموعة من العتاد العسكري تتكون من حاملات الجند وأسلحة من صنع أجنبي، وسيارات صغيرة من نوع "جيب" تحمل علم الدولة الانفصالية، وأسلحة خفيفة متنوعة ضمنها رشاشات ومدافع صغيرة، كانت في طريقها إلى المنطقة.

وقالت المصادر ذاتها أن الفيلق السادس تجنب إطلاق النار واستعمال الأسلحة، مؤكدة أن تحقيقات خضع لها الضباط الجزائريون فور إلقاء القبض عليهم، واحتفظ بهم لمدة 48 ساعة، قبل ترتيب عملية إعادتهم إلى بلدهم بتنسيق مع سلطات البلدين، فيما تم الاحتفاظ بعدد من العناصر الانفصالية والعتاد العسكري.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ضباط جزائريين البوليساريو القوات المسلحة الكركرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش | بوليتيك

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة | بوليتيك

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: ''يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة

بنعبدالله يعول على البيجيدي لتكوين فريق برلماني | بوليتيك

بنعبدالله يعول على البيجيدي لتكوين فريق برلماني

عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية | بوليتيك

عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشنو قال زهرك اليوم: 17 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 دقائق

أشنو قال زهرك اليوم: 17 أكتوبر 2016

شوف الصحافة: اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات | شوف الصحافة

شوف الصحافة: اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات

فضيحة على المباشر.. شاهد ماذا فعل ضيف لمذيعة في برنامجها | زووم

فضيحة على المباشر.. شاهد ماذا فعل ضيف لمذيعة في برنامجها

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو) | خارج البلاطو

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن | بووز

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن

﻿ ﻿
أمس 22:29 GMT

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.