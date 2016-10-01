مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر سيدة مغربية وهي تعتدي على شخص قيل بأنه زوجها.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر سيدة مغربية وهي تعتدي على شخص قيل بأنه زوجها.



وظهر الزوج في الفيديو وهو يحاول الإفلات من ضربات زوجته التي منعته من الركوب على دراجته النارية قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لمنعها من مواصلة الاعتداء.



وتفاعل الفايسبوكيون بشكل كبير مع هذا الفيديو، معبرين عن سخريتهم الشديدة من الزوج الذي تجنب ضربات زوجته وحاول الفرار، بينما أكد آخرون ضرورة إنشاء جمعيات تقوم هي الأخرى بالدفاع عن الرجال المعنفين على يد زوجاتهم.