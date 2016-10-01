 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش | بوليتيك

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن | بووز

بالفيديو.. 3 طرق علمية للسفر عبر الزمن

مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس بالوحدة الترابية | بوليتيك

مثير.. الجيش المغربي يعتقل ضباطا جزائريين على الأراضي المغربية.. وهذا هو مخططهم الخطير للمس

مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال | منوعات

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 22:41 مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو.. مغربية سلخات راجلها في الشارع العام.. وها كيفاش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر سيدة مغربية وهي تعتدي على شخص قيل بأنه زوجها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر سيدة مغربية وهي تعتدي على شخص قيل بأنه زوجها.

وظهر الزوج في الفيديو وهو يحاول الإفلات من ضربات زوجته التي منعته من الركوب على دراجته النارية قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لمنعها من مواصلة الاعتداء.

وتفاعل الفايسبوكيون بشكل كبير مع هذا الفيديو، معبرين عن سخريتهم الشديدة من الزوج الذي تجنب ضربات زوجته وحاول الفرار، بينما أكد آخرون ضرورة إنشاء جمعيات تقوم هي الأخرى بالدفاع عن الرجال المعنفين على يد زوجاتهم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الزوج الزوجة مغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشنو قال زهرك اليوم: 17 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 12 دقيقة

أشنو قال زهرك اليوم: 17 أكتوبر 2016

شوف الصحافة: اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات | شوف الصحافة

شوف الصحافة: اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات

فضيحة على المباشر.. شاهد ماذا فعل ضيف لمذيعة في برنامجها | زووم

فضيحة على المباشر.. شاهد ماذا فعل ضيف لمذيعة في برنامجها

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو) | خارج البلاطو

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

مؤلم وبالصور..هذه هي الفتاة التي قُتلت على يد شاب في منطقة الزمامرة

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش | بوليتيك

خاص: امحند العنصر يلتقي بنكيران الاثنين وها علاش

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز الفقيه بنصالح عقب سقوط شاحنة تحمل نكافات في قناة مائية.. وهذا هو عدد القتلى

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عرس بوجدة يتحول إلى فاجعة ومأثم حقيقي..وهذا ما وقع+صور

﻿ ﻿
أمس 22:29 GMT

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.