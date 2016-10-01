عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت ليلة اليوم جريمة قتل مروعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل فتاة تجمعه بها علاقة بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت ليلة اليوم جريمة قتل مروعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل فتاة تجمعه بها علاقة بطريقة مروعة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب كان رفقة عشيقته البالغة حوالي 19 عاما والتي كانت تدرس قيد حياتها في السنة الثانية باكالوريا، بساحة تسمى الانبعاث بالزمامرة ودخلا في جدال حاد، لتتطور الأمور بعد أن قام الشاب بتوجيه العديد من الطعنات لحبيبته التي سقطت على الأرض جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.



وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني، وفور ارتكاب الجريمة حاول الانتحار من خلال شرب بعض الحبوب المسمومة التي كانت بحوزته، ليتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي للجديدة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت، بينما نم نقل جثة الضحية الغارقة في الدماء إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمنطقة الزمامرة.