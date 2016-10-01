 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال | منوعات

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟ | بووز

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة | بوليتيك

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: ''يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان

طفل حلبي يخترع برمجيات في نظام الأندرويد! | بووز

طفل حلبي يخترع برمجيات في نظام الأندرويد!

خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل

بنعبدالله يعول على البيجيدي لتكوين فريق برلماني | بوليتيك

بنعبدالله يعول على البيجيدي لتكوين فريق برلماني

عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية | بوليتيك

عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية

هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 22:29 عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق
عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة
علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت ليلة اليوم جريمة قتل مروعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل فتاة تجمعه بها علاقة بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت ليلة اليوم جريمة قتل مروعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل فتاة تجمعه بها علاقة بطريقة مروعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب كان رفقة عشيقته البالغة حوالي 19 عاما والتي كانت تدرس قيد حياتها في السنة الثانية باكالوريا، بساحة تسمى الانبعاث بالزمامرة ودخلا في جدال حاد، لتتطور الأمور بعد أن قام الشاب بتوجيه العديد من الطعنات لحبيبته التي سقطت على الأرض جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني، وفور ارتكاب الجريمة حاول الانتحار من خلال شرب بعض الحبوب المسمومة التي كانت بحوزته، ليتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي للجديدة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت، بينما نم نقل جثة الضحية الغارقة في الدماء إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمنطقة الزمامرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزمامرة الضحية الدماء الشاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

أساتذة المستقبل:كلينا لعصا فكازا و هذا هو مصيرنا (فيديو)

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للوقفة الاحتجاجية لأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة للوقفة الاحتجاجية لأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار بالبيضاء

بالفيديو.. مشاجرة بالسيوف في احد احياء البيضاء..شوفو شنو وقع | زووم

بالفيديو.. مشاجرة بالسيوف في احد احياء البيضاء..شوفو شنو وقع

فيديو رائع.. كيف تنظف القنينات من الداخل بسهولة جدا | قنوات أخرى

فيديو رائع.. كيف تنظف القنينات من الداخل بسهولة جدا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت دكالة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجل.. شاب قتل حبيبته وحاول الانتحار بالزمامرة ضواحي الجديدة.. وهذه هي تفاصيل الجريمة التي هزت

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال | منوعات

طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟ | بووز

رجل عنده 8 ابناء طلب من الشيخ سعيد الكملي الدعاء لهم .. فبماذا أجابه الشيخ ؟

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة | بوليتيك

إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: ''يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.