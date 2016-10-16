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طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 22:14 طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال | منوعات
طريف وبالصورة.. هذه هي مهنة مرشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. مهنة لا تخطر على البال
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة لورقة ترشيح أحد الأشخاص المنتمين لحزب اليسار الأخضر الديمقراطي بدائرة خنيفرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة لورقة ترشيح أحد الأشخاص المنتمين لحزب اليسار الأخضر الديمقراطي بدائرة خنيفرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ركز النشطاء على خانة مهنة المرشح وتضم الورقة التي كان المرشح يستعين بها في حملته الانتخابية مهنة تقني متخصص في المتفجرات، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية بين النشطاء الذين أبدعوا من خلالها العديد من التعليقات الطريفة.

من جهة أخرى، تساءل نشطاء تفاعلوا بدورهم مع مهنة المرشح الغريبة عن المعنى الحقيقي لهذه الحرفة و هل صناعة المتفجرات تدخل ضمن نطاق المهن المتداولة بيننا ؟، موضحين بأنهم ولأول مرة تكون لهم فرصة معرفة وجود هذه المهنة بالمغرب.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صناعة المتفجرات الصفحات بمواقع التوصل الاجتماعي المرشح

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