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إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: ''يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 21:48 إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة | بوليتيك
إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: ''يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة
عاشت إكرام بوعبيد، أصغر رئيسة جماعة في المغرب، واقعة لم تكن تتصور يوما أن تجد نفسها ضحية لها، وهي تخوض تجربة تدبير شؤون الناس بتراب بنسليمان.. فخلال دورة المجلس الجماعي لمولاي علي الطوالع بإقليم

شوف تيفي

عاشت إكرام بوعبيد، أصغر رئيسة جماعة في المغرب، واقعة لم تكن تتصور يوما أن تجد نفسها ضحية لها، وهي تخوض تجربة تدبير شؤون الناس بتراب بنسليمان.. فخلال دورة المجلس الجماعي لمولاي علي الطوالع بإقليم بنسليمان، تعرضت هذه الشابة لوابل من الضرب والجرح والسب من قبل من وصفتهم بـ"البلطجية المرتزقة".

وشرحت إكرام بوعبيد ما جرى لها بالتفصيل من خلال تدوينة لها على صفحتها الفايسبوكية، حيث قالت "هذا هو حال من يحارب الفساد في هذه البلاد، هذا هو حال من يقاوم تيار الفساد في هذا الوطن، وما خفي كان أعظم". وتابعت إكرام قولها "هؤلاء البلطجية المرتزقة قاموا بكل هذا الاعتداء وهما يعلمان أن الكاميرا تصورهم، فتصورو لما تبعوني إلى الخارج عندما انسحبت ماذا فعلوا؟؟؟".. تقول رئيسة الجماعة، لتواصل أنها تعرضت للضرب والجرح ونعوت قبيحة "لا استطيع ذكرها في حضرتكم، مع العلم أن أحد هؤلاء البلطجية كان شريكا في اغتصاب إحدى النساء، وخرج كالشعر من العجين من ذلك، مما يطرح اكثر من علامة استفهام". تقول أكرام.

وختمت أصغر رئيسة جماعة في المغرب تدوينتها بتوجيه نداء للملك محمد السادس، قالت من خلاله "يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة، كما لم أدخل له لأضرب من قبل أشباه رجال".

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إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة في المغرب توجه نداء للملك: يا صاحب الجلالة لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة

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