خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل

شهدت طريق تطوان بالقرب من منطقة ''عين الحصن''، قبل غروب اليوم الأحد بدقائق، حادثة سير خطيرة ، عقب انقلاب شاحنة تابعة لشركة معروفة في المغرب بإنتاج الحليب.

"شوف تيفي"

شهدت طريق تطوان بالقرب من منطقة "عين الحصن"، قبل غروب اليوم الأحد بدقائق، حادثة سير خطيرة ، عقب انقلاب شاحنة تابعة لشركة معروفة في المغرب بإنتاج الحليب.

وبالرغم من خطورته فالحادث، ف لم يخلف لحسن الحظ أية خسائر في الأرواح، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية جسيمة.

وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير، حيث توقفت العشرات من السيارات التي تنتظر تدخل السلطات لإزالة صناديق الحليب.