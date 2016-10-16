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خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 21:03 خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان.. وهذه هي التفاصيل
شهدت طريق تطوان بالقرب من منطقة ''عين الحصن''، قبل غروب اليوم الأحد بدقائق، حادثة سير خطيرة ، عقب انقلاب شاحنة تابعة لشركة معروفة في المغرب بإنتاج الحليب.

"شوف تيفي"

 شهدت طريق تطوان بالقرب من منطقة "عين الحصن"، قبل غروب اليوم الأحد بدقائق، حادثة سير خطيرة ، عقب انقلاب شاحنة تابعة لشركة معروفة في المغرب بإنتاج الحليب.

وبالرغم من خطورته فالحادث، ف لم يخلف لحسن الحظ أية خسائر في الأرواح، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية جسيمة.

وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير، حيث توقفت العشرات من السيارات التي تنتظر تدخل السلطات لإزالة صناديق الحليب.

انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان

 

انقلاب شاحنة لنقل الحليب بتطوان

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طريق تطوان عين الحصن صناديق الحليب

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