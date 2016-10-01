بنعبدالله يعول على البيجيدي لتكوين فريق برلماني

علمت ''شوف تيفي'' أن الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية يعول كثيرا على حزب العدالة والتنمية لتكوين فريق بالبرلمان بعد حصوله فقط على 12 مقعدا برلمانيا.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية يعول كثيرا على حزب العدالة والتنمية لتكوين فريق بالبرلمان بعد حصوله فقط على 12 مقعدا برلمانيا.

وأفادت ذات المصادر، أن برلمانيي حزب التقدم والإشتراكية سينضمون في البداية إلى فريق العدالة والتنمية، في أفق المصادقة على قانون من مجلس النواب يتيح تخفيض عدد النواب الواجب توفرهم للحصول على فريق بالبرلمان.

وأوضحت ذات المصادر أن الفريق النيابي لحزب الكتاب، مازال ينتظر انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة، لمعرفة الطريقة التي سيشتغل بها في البرلمان، خاصة أن تردد اسم الفريق التقدمي في النسخة الحالية لن يتأتى إلا بالتحالف مع تنظيمات سياسية أخرى، أو الإتفاق على تخفيض عدد النواب الواجب توفرهم للحصول على فريق برلماني بعدما حصل على 12 مقعدا غلى خلاف النسخة البرلمانية السابقة التي حصل فيها على 18 مقعدا.