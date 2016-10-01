"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة ورئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد، وذلك في إطار التحقيق الخاص بواقعة رشق مختل عقلي للموكب الملكي بمنطقة مولاي رشيد بقنينات زجاجية.
وعلاقة بالموضع، فإن المصالح الأمنية، كانت قد قامت باعتقال المختل العقلي، وأحالته على السجن المحلي عكاشة بعد التحقيق معه.
عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية
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