عاجل.. هذا هو جديد رشق مختل عقلي للموكب الملكي بقنينات زجاجية

علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة ورئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة ورئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد، وذلك في إطار التحقيق الخاص بواقعة رشق مختل عقلي للموكب الملكي بمنطقة مولاي رشيد بقنينات زجاجية.

وعلاقة بالموضع، فإن المصالح الأمنية، كانت قد قامت باعتقال المختل العقلي، وأحالته على السجن المحلي عكاشة بعد التحقيق معه.