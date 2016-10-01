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هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 20:05 هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك
هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت نقل عبد القار صدقي رئيس الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان إلى ولاية أمن أنفا، وذلك بسبب خطأ وقع خلال مرور الموكب الملكي بالفداء مرس السلطان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت نقل عبد القار صدقي رئيس الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان إلى ولاية أمن أنفا، وذلك بسبب خطأ وقع خلال مرور الموكب الملكي بالفداء مرس السلطان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم تعويض "عبد القادر صديقي" بـ "رشيد الهند" رئيس الهيئة الحضرية مديونة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني رشيد الهند عبد القادر صدقي رئيس الهيئة الحضرية

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