هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بعد الخطأ في التعامل مع مرور الموكب الملكي بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت نقل عبد القار صدقي رئيس الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان إلى ولاية أمن أنفا، وذلك بسبب خطأ وقع خلال مرور الموكب الملكي بالفداء مرس السلطان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت نقل عبد القار صدقي رئيس الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان إلى ولاية أمن أنفا، وذلك بسبب خطأ وقع خلال مرور الموكب الملكي بالفداء مرس السلطان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم تعويض "عبد القادر صديقي" بـ "رشيد الهند" رئيس الهيئة الحضرية مديونة.