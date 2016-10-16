 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع

بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير | بوليتيك

بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو

رسميا : بن كيران يستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومة | بوليتيك

رسميا : بن كيران يستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومة

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع

بالصورة : هيفاء وهبي مطلوبة لدى تنظيم الدولة الاسلامية من أجل ممارسة جهاد النكاح | ثقافة و فنون

بالصورة : هيفاء وهبي مطلوبة لدى ''تنظيم الدولة الاسلامية'' من أجل ممارسة جهاد النكاح

عاجل.. انفجار قوي يهز إسرائيل..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. انفجار قوي يهز إسرائيل..وهذه هي التفاصيل

حصري..سيـلـفي بالـفيديو مـن أمـام سيارة الملك محمد السادس | بووز

حصري..سيـلـفي بالـفيديو مـن أمـام سيارة الملك محمد السادس

مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية | حوادث و حقوق

مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 18:19 عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع
أسفرت المواجهات بين القوات العمومية وأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، في إصابة 5 أساتذة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف ''الصوفي''.

"شوف تيفي"

 أسفرت المواجهات بين القوات العمومية وأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، في إصابة 5 أساتذة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف "الصوفي".

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن هذه المواجهات التي ما تزال فصولها جارية بساحة ماريشال بالبيضاء، عرفت تسجيل عشرات الإغماءات في صفوف الأساتذة المحتجين.

وأضاف الموفد بأن طوقا أمنيا ضُرب بساحة ماريشال لمنع الأساتذة المحتجين من الفرار في اتجاه الشوارع القريبة.

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواجهات مستشفى مولاي يوسف الصوفي البيضاء المحتجين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع

مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية | حوادث و حقوق

مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية

مثير.. ها شنو وقع لمراكشي شفر زماكرية وتخبا في حاوية للأزبال بمراكش | حوادث و حقوق

مثير.. ها شنو وقع لمراكشي شفر زماكرية وتخبا في حاوية للأزبال بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب أصغر برلمانية لشوف تيفي:ابتداء من يوم الإثنين الإداراة غاتغير بعد الخطاب الملكي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أب أصغر برلمانية لشوف تيفي:ابتداء من يوم الإثنين الإداراة غاتغير بعد الخطاب الملكي

بالفيديو.. دموع و تصريحات جد مؤثرة من جنازة الطفل الذي راح ضحية فيضان مولاي ادريس الزرهون | بــووز

بالفيديو.. دموع و تصريحات جد مؤثرة من جنازة الطفل الذي راح ضحية فيضان مولاي ادريس الزرهون

نسولو الناس: واش الرجال كيديرو السحر و الشعوذة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: واش الرجال كيديرو السحر و الشعوذة؟

من بعد ما حصل صاحبتو..ولد لفشوش محيح فالمدينة (فيديو لحظة لمضاربة) | بــووز

من بعد ما حصل صاحبتو..ولد لفشوش محيح فالمدينة (فيديو لحظة لمضاربة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع

بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير | بوليتيك

بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو

رسميا : بن كيران يستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومة | بوليتيك

رسميا : بن كيران يستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومة

﻿ ﻿
اليوم 17:15 GMT

عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.