عاجل وبالصور.. إغماءات وإصابات في صفوف الأساتذة المحتجين بساحة ماريشال بالبيضاء..وها شنو واقع

أسفرت المواجهات بين القوات العمومية وأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، في إصابة 5 أساتذة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف ''الصوفي''.

"شوف تيفي"

أسفرت المواجهات بين القوات العمومية وأساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، في إصابة 5 أساتذة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف "الصوفي".

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن هذه المواجهات التي ما تزال فصولها جارية بساحة ماريشال بالبيضاء، عرفت تسجيل عشرات الإغماءات في صفوف الأساتذة المحتجين.

وأضاف الموفد بأن طوقا أمنيا ضُرب بساحة ماريشال لمنع الأساتذة المحتجين من الفرار في اتجاه الشوارع القريبة.