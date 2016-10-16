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بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 18:10 بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير | بوليتيك
بالصور.. تلاميذ المعهد الموسيقي يرفعون الخطاب الملكي في وجه مسؤولي الثقافة ببلدية أكادير
كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' عن فوضى عارمة واكبت عملية التسجيل للموسم الدراسي 2016-2017 بالمعهد البلدي للموسيقى بأكادير، يومي الخميس والجمعة 13 و14 من الشهر الجاري، بفعل طلبات التسجيل التي

شوف تيفي

كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها "شوف تيفي" عن فوضى عارمة واكبت عملية التسجيل للموسم الدراسي 2016-2017 بالمعهد البلدي للموسيقى بأكادير، يومي الخميس والجمعة 13 و14 من الشهر الجاري، بفعل طلبات التسجيل التي تجاوزت الطاقة الإستيعابية للمعهد.

وتقاطر على المعهد البلدي للموسيقى الوحيد بمدينة الإنبعاث، منذ الساعات الأولى من يوم الخميس العديد من الراغبين في الإستفادة من التكوين بالمعهد، حيث سجلوا أسماءهم في لائحة تراعي ترتيب الوافدين على باب المؤسسة الى حين فتح باب التسجيل على الساعة الثامنة والنصف ولتسهيل ضبط الصف على الإدارة، رغم تجاوز العدد الرقم 150.

وبمجرد إنطلاق عملية التسجيل تم إدخال 80 شخصا، فيما بقي عدد أخر خارج أسوار قاعة "العموري امبارك"، حيث لوحظ ارتباك شديد بعد تدخل بعض الأطراف التي ادعت تعاونها مع الإدارة بطبع أوراق سجل عليها ترتيب الأشخاص الراغبين في التسجيل، إذ لم تكتمل العملية في اليوم الثاني التي فاق ترتيب الراغبين فيها 400 شخصا، بعد أن توقف الترتيب عند الرقم 97 تقريبا، بعد الإحتجاجات التي إستدعت تدخل مدير المؤسسة الذي أوضح للمحتجين عدم قدرة المعهد على استيعاب هذا العدد من الراغبين في التسجيل، ليجابه المدير بوابل من الأسئلة والإحتجاج ومطالبته عن مصير تلك البناية بشارع مولاي عبد الله بمدينة أكادير التي توقفت الأشغال بها أكثر من 15 سنة وقيل حين الشروع في بدايتها أنها معهد للموسيقى.

من جهة ثانية، أكد بعض المستفيذون في إتصالات هاتفية "بشوف تيفي" أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التسجيل بالمعهد، محملين المدير والمسؤولين عن الثقافة بالمعهد كامل المسؤولية، حيث أكدوا أن الخطاب الملكي الأخير كان واضحا في الوقف مع تلاعبات الإدارة والمنتخبين، فيما قال آخر أنه سيحمل معه الخطاب الملكي مسجلا للمسؤولين الذين ارتكبوا هذا يوم التسجيل وأوقفوا العملية بعد وعود بعقد إجتماع مع المقصيين من العملية يوم الأربعاء القادم بحضور المسؤولين المنتخبين ببلدية أكادير المشرفين على مصلحة الثقافة.

تلاميذ المعهد الموسيقي

تلاميذ المعهد الموسيقي

تلاميذ المعهد الموسيقي

تلاميذ المعهد الموسيقي

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المستفيدون الثقافة بلدية أكادير الإقصاء المعهد المسؤولين التلاعبات شوف تيفي

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