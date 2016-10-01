عاجل وخطير.. هذا ما وقع لطفلة خلال هروب الأساتذة المحتجين في البيضاء+ فيديو

وجدت طفلة نفسها قبل قليل، تحت أقدام أساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، حيث تعرضت للدهس، خلال فرارهم من القوات العمومية التي حاولت منعهم من تنظيم وقفة احتجاجية بساحة ماريشال بالبيضاء.

"شوف تيفي"

وجدت طفلة نفسها قبل قليل، تحت أقدام أساتذة المبادرة الحكومية 10 آلاف إطار، حيث تعرضت للدهس، خلال فرارهم من القوات العمومية التي حاولت منعهم من تنظيم وقفة احتجاجية بساحة ماريشال بالبيضاء.

وحسب موفد " شوف تيفي" من عين المكان فإن الطفلة الضحية، أصيبت على مستوى القدم وقد تم إبعادها على وجه السرعة عن مسار هروب الأساتذة.

وأضاف الموفد بأن العديد من المواطنين المتواجدين بساحة ماريشال وبالقرب من باب مراكش، ابتعدوا عن المكان خوفاً من تعرضهم للدهس أو الضرب بسبب المواجهات بالعنيفة بين الأساتذة المحتجين والقوات العمومية.