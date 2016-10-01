رسميا : بن كيران يستبعد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومة

علمت ''شوف تيفي'' أن بن كيران أبلغ حزب التجمع الوطني للأحرار رسميا بأنه لن ينتظر حتى انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن بن كيران أبلغ حزب التجمع الوطني للأحرار رسميا بأنه لن ينتظر حتى انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار.

وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، أن بن كيران أبلغ مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار بأنه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه لن ينتظر إلى حين انعقاد المؤتمر أواخر الشهر، ما يعني أن بن كيران سيستبعد الحزب من المفاوضات.

وأضافت ذات المصادر، أن قيادة حزب الحمامة هي الأخرى أبلغت بن كيران بغياب المخاطب الرسمي والمسؤول الأول عن الحزب، حيث طالبته الإنتظار إلى غاية إنعقاد المؤتمر يوم 29 أكتوبر لانتخاب رئيس للحزب، لحسم موقف الحزب من الدخول للحكومة.

وسيبدأ بن كيران مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة غدا الإثنين حيث سيستقبل وفدا عن حزب الإستقلال يمثل لجنة متكونة من حميد شباط، محمد السوسي، وحمدي ولد الرشيد.