عاجل وبالصور.. نايضة في البيضاء ومطاردات الأمن للأساتذة في الشوارع.. وها شنو واقع

"شوف تيفي"
تعرف ساحة مارشال بالبيضاء في هذه اللحظات، محاولات القوات العمومية منع تنظم أساتذة مبادرة 10 آلاف إطار تربوي وقفة احتجاجية.
وحسب موفد "شوف تيفي" فإن الأساتذة فروا إلى الشوارع المجاورة هروبا من الأمن، حيث انتقلت المواجهات إلى شارع أنفا، وبالقرب من الكرة الأرضية وباب مراكش.
وأضاف الموفد بأن هروب الأساتذة، أثار فوضى عارمة خاصة بعد أن اصطدم العديد منهم بالجالسين بالمقاهي المتواجدة بعين المكان.
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