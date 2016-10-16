بالصورة : هيفاء وهبي مطلوبة لدى ''تنظيم الدولة الاسلامية'' من أجل ممارسة جهاد النكاح

خلفت تغريدة ذُكِر فيها اسم النجمة ''هيفاء وهبي'' وكتبها احد المنتمين الى تنظيم الدولة الاسلامية على موقع ''تويتر'' جدلا كبيرا

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



خلفت تغريدة ذُكِر فيها اسم النجمة "هيفاء وهبي" وكتبها احد المنتمين الى تنظيم الدولة الاسلامية على موقع "تويتر" جدلا كبيرا ،حيت تفاجأ عدد من مستخدمي موقع "تويتر"، بالتغريدة التي أطلقها عنصر "تنظيم الدولة الاسلامية " الملقّب بـ "أبو الحارث الداعشي" بعد أن توجه فيها إلى الفنانة هيفاء وهبي داعياً إياها إلى جهاد النكاح .

و قد غرّد قائلاً: "جسم هيفا وهبي يثير فينا الغرائز ندعوها نحن تنظيم داعش لجهاد النكاح ولها أجر عند الله ليتبين بعد ذلك من خلال المعلومات المتوفرة على حسابه أنه أفغاني الجنسية وقد أسس حسابه على "تويتر" خلال شهر شتنبر الماضي. كما أنّه لم يغرّد سو أربعة تغريدات كانت تحمل رسائل مبهمة و غير واضحة .