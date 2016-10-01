عاجل.. انفجار قوي يهز إسرائيل..وهذه هي التفاصيل

هز انفجار قوي وقع بواسطة سيارة مدينة تل أبيب بإسرائيل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع الوطن المصري قبل قليل.

"شوف تيفي"

هز انفجار قوي وقع بواسطة سيارة مدينة تل أبيب بإسرائيل، وذلك حسب ما كشف عنه موقع الوطن المصري قبل قليل.

وأضاف الموقع المصري أن ميكي روزنفلد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، قال إن الانفجار مرتبط بقضية إجرامية بحسب العناصر الأولى للتحقيق، موضحا بأن الأمر يتعلق بقضية تصفية حسابات لأن الانفجار استهدف نيسيم هالبيرون زعيم إحدى أبرز عائلات الجريمة المنظمة في إسرائيل.

وأصيب خلال هذا الانفجار سبعة أشخاص، تم نقلهم على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.