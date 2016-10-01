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مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 16:45 مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية | حوادث و حقوق
مؤلم وللمرة الثانية..تلميذ ابتلع لسانه وفارق الحياة خلال حصة للتربية البدنية بالحسمية
فارق الحياة أمس السبت، تلميذ يدرس بقسم الباكالوريا بالثانوية التأهيلية بودينار قيادة تمسمان نواحي الحسيمة.

"شوف تيفي"

فارق الحياة أمس السبت، تلميذ يدرس بقسم الباكالوريا بالثانوية التأهيلية بودينار قيادة تمسمان نواحي الحسيمة.

وحسب مصادر محلية فإن التلميذ المسمى قيد حياته "حمزة.ز"، سقط أرضا خلال قيامه بتداريبه العادية خلال حصة التربية البدنية، بعد أن ابتلع لسانه وهو الأمر الذي أفزع زملاءه الذين كانوا بجواره خلال الواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن التلميذ فارق الحياة،داخل سيارة الإسعاف، دقائق قبل وصوله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، موضحة بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

تجدر الإشارة إلى أن تلميذا آخر يبلغ من العمر 17 عاما، فارق الحياة بداية الأسبوع الجاري داخل الإعدادية بالثانوية الإعدادية علال بن عبدالله بتاوريرت، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة خلال حصة مادة التربية البدنية.

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المغرب شوف تيفي الثانوية التأهيلية قيادة تمسمان الحسيمة التربية البدنية المستشفى الجهوي

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