عاجل..مقتل ثلاثة رجال شرطة في تفجير انتحاري بتركيا

هز انفجار قوي، جنوب شرق تركيا،اليوم الأحد ما تسبب في مقتل ثلاثة رجال شرطة، وذلك حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام تركية .

"شوف تيفي"



هز انفجار قوي، جنوب شرق تركيا،اليوم الأحد ما تسبب في مقتل ثلاثة رجال شرطة، وذلك حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام تركية .



وحسب وكالة فرانس بريس" الفرنسية، فإن انتحاريين فجرا أنفسهما خلال عملية للشرطة التركية ضد خلية نائمة في منطقة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد.



وأوضحت الوكالة بأن الانتحاريين الذين لم يكشف عددهم حتى الآن، فجروا أنفسهم فيما كانت قوات الأمن على وشك توقيفهم على ما يبدو خلال عملية لمكافحة الإرهاب،.



وعلاقة بالموضوع، أشارت وكالة الأناضول التركية، أن الانتحاريين مرتبطان على الأرجح بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".