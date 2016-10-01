مثير.. ها شنو وقع لمراكشي شفر زماكرية وتخبا في حاوية للأزبال بمراكش

"شوف تيفي"
شهد الحي المحمدي بالداوديات، بمدينة مراكش، ليلة السبت –الأحد، واقعة مثيرة، بطلها لص تمت محاصرته من طرف العشرات من المواطنين الذين طاردوا بعد قيامه باعتراض سبيل مهاجرة مغربية بالديار الأوروبية وسرقة هاتفها النقال.
وحسب مصادر محلية فإن اللص بعد أن وجد نفسه محاصراً، قام بالاختباء في حاوية لرمي الأزبال، إلا أن المواطنين قاموا بإخراجه بالقوة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المواطنين، سلموا المعني بالأمر إلى المصالح الأمنية التي قامت بالتحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
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