بعد تبرؤ بن كيران... حزب الأحرار يفتح تحقيقا في الكتائب التي تهاجم قيادييه على الفايسبوك

كشفت مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار فتح تحقيقيا حول منبع الهجوم الذي يتعرض له قياديو الحزب على مواقع التواصل الإجتماعي، والتنظيم السياسي الذي يقف خلف الهجوم.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار فتح تحقيقيا حول منبع الهجوم الذي يتعرض له قياديو الحزب على مواقع التواصل الإجتماعي، والتنظيم السياسي الذي يقف خلف الهجوم.

وأضافت ذات المصادر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، لجأ إلى جمع المعطيات حول الجهات التي تهاجمه بمواقع التواصل الإجتماعي مباشرة، بعد تبرؤ بن كيران من الإنتقادات اللاذعة لقياديي حزب الأحرار.

هذا، وتبرأ بن كيران في اللقاء التواصلي الداخلي مع برلمانييه بمجلس النواب ومجلس المستشارين، صبيحة يوم الجمعة الماضية، حيث بدا بن كيران غاضبا وهو يتحدث إلى الجهات التي تنتقد قياديين بالحزب كان وزراء معه في الحكومة المنتهية ولايتها.