عاجل..الحموشي يطيح بأول مسؤول أمني بالبيضاء بسبب رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية.. وهذه هي هويته

علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت إنهاء مهام ''عبد القار صدقي'' من رئاسة الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان، عقب حادث رشق الموكب الملكي بواسطة ثلاثة قنينات زجاجية على يد مختل عقلي.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت إنهاء مهام "عبد القار صدقي" من رئاسة الهيئة الحضرية للفداء مرس السلطان، عقب حادث رشق الموكب الملكي بواسطة ثلاثة قنينات زجاجية على يد مختل عقلي.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المديرية، أحالت "عبد القادر صدقي" إلى ولاية الأمن بدون مهمة.



وأضاف المصدر ذاته بأنه تم تعيين "رشيد الهند" رئيس الهيئة الحضرية مديونة، كرئيس جديد لهيئة الفداء مرس السلطان.