فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة.. الثورة ضد السيسي انطلقت وهكذا أضرم مواطن مصري النار في جسده

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر مواطنا مصريا أقدم على إضرام النار في جسده أمام نادي القوات المسلحة بالإسكندرية.

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر مواطنا مصريا أقدم على إضرام النار في جسده أمام نادي القوات المسلحة بالإسكندرية.



وتفاعل المصريون بكثافة مع هذا الفيديو الخطير، موضحين بأن هذا الشخص أطلق بفعلته هذا شرارة الثورة على نظام عبد الفتاح السيسي، داعين المصريين بكل انتماءاتهم بالالتفاف ووضع اليد باليد لمحاربة الفساد والحصول على العدالة الاجتماعية التي غابت بشكل كبير في عهد السيسي.



وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من المصريين، ظهروا في مقاطع فيديو فضحوا من خلالها الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها الشعب المصري منذ أن تولى السيسي مقاليد الرئاسة.